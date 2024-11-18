18 Ноября 2024
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Началась деанонимизация блогеров

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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор стал отказывать в регистрации без объяснения причин

Нескольким известным блогерам с количеством подписчиков более 10 тыс., которые по новому закону обязаны подать о себе сведения в Роскомнадзор, отказали в регистрации без объяснения причин. Одним их них стал депутат Госдумы от "Справедливой России" экономист Михаил Делягин. Ему отказано в регистрации аккаунтов в четырех соцсетях из пяти.

"Интересно, это уже привычный идиотизм цифровизаторов, на который следует просто забить, как и на все это пресловутое "регулирование", или вполне официальная подготовка к краже моих аккаунтов?" - написал Делягин на днях.

Он добавляет, что иметь аккаунты в запрещенных в России соцсетях не запрещено, но регистрировать их почему-то не нужно. Что выглядит как их реклама. Депутат планирует направить запрос в Роскомнадзор, хотя думает, что ему ничего не будут объяснять.

Отказ получил глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга учитель информатики Михаил Богданов. Он недоумевает. Отказать в регистрации Роскомнадзор может из-за неполноты предоставленных необходимых для регистрации данных. Но данные предоставляются через спецформу на "Госуслугах", а значит, неполными или недостоверными они быть не могут.

"Ау, Роскомнадзор! У вас там все в порядке?" - написал Богданов.

В начале ноября форма регистрации блогеров появилась на "Госуслугах", но она не имеет никакого правового статуса, подчеркивает юрист Павел Парфентьев. И к закону вообще формально не относится. К тому же "Гослуслуги" являются сервисом для желающих, что заведомо ограничивает возможность подать о себе данные. Правительство же до сих пор не издало постановление о порядке предоставления сведений, что обязано сделать по закону.

Политолог, автор телеграм-канала "Политджойстик" Марат Баширов тоже получил отказ. Ему просто пришло сообщение: "Отказано в регистрации". Он будет подавать заявку второй раз. И обращает внимание, что нет утвержденного Правительством нормативно-правового акта, который урегулирует порядок регистрации.

"Должна быть утвержденная прописанная процедура, которая определяет действия заявителя и того, кто это регистрирует. То есть Роскомнадзор на сегодняшний день действует вне определенного процесса. Вот что на самом деле должно нас всех волновать", - говорит Баширов.

Это подчеркивает и Парфентьев. Все происходящее похоже на какое-то непотребство. Все действуют в духе "мы слышали", "нам сказали". Но такого в правовом государстве быть не должно.

Накануне Минцифры сообщило, что было подано более 20 тыс. заявлений о регистрации. Зарегистрировано уже более 5 тыс. страниц, но около 2,5 тыс. заявок отклонено. Чаще всего в описании канала/страницы не размещен номер заявки, по которому Роскомнадзор определяет принадлежность канала автору заявления. Также неверно указываются данные. Некоторые не достигли порога в 10 тыс. подписчиков.

Невключение в реестр Роскомнадзора не повлечет за собой моментального запрета. Но блоги и каналы, не отмеченные значком Роскомнадзора, не смогут размещать рекламу, собирать донаты, а их сообщения нельзя будет репостить. Уже с 1 января Роскомнадзор получит право требовать от администрации соцсетей ограничивать доступ к тем блогам и каналам, чьи владельцы не предоставят данные о себе. Но на каком правовом основании, если для самой регистрации блогеров нет правовой базы?

Теги: роскомнадзор, блогер, регистрация, реестр


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