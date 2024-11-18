Импорт картофеля можно нарастить за счета поставок из Египта, Азербайджана, Китая и Пакистана

Импорт картофеля можно нарастить за счета поставок из Египта, Азербайджана, Китая и Пакистана. Необходимость этого вызвана низким урожаем в России.

Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

По данным ассоциации, за январь - апрель 2024 года импорт продовольственного картофеля в Россию составил почти 57 тысяч тонн. В топ-поставщиков (без учета ЕАЭС и Ирана) за этот период вошел Египет. На эту страну пришлось 85,3% всех поставок картофеля в РФ.

"Недостающие объемы ввиду снижения урожая могут покрываться за счет поставок картофеля из указанных стран", - рассказал Леонов.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил Минэкономразвития и Минсельхозу проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран, чтобы удовлетворить растущий спрос.

В конце октября сообщалось о том, что с начала года стоимость картофеля поднялась уже более чем на 50%: средняя цена держится на уровне в 70 рублей. По словам продавцов, это еще не предел.