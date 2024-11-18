Ким Чен Ын призвал армию обеспечить полную готовность к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости обеспечить армии полную готовность к войне. Об этом он сказал в рамках выступления на слете командиров и политруков батальонов Корейской народной армии.

Северокорейский лидер отметил важность постоянного совершенствования технического оснащения вооруженных сил и недопущения его устаревания.

В этой же речи Ким Чен Ын заявил, что Запад и США используют Украину в качестве передового ударного отряда в войне с Россией, передает РИА Новости. Конечной целью Запада, по его словам, является расширение военного присутствия в мире.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать поставленные ракеты большой дальности для ударов по территории России. Официально эту информацию США и Украина пока не подтверждали. Решение стало ответом на шаг России якобы использовать в спецоперации войска Северной Кореи. Дальнобойные ракеты ATACMS, скорее всего, прежде всего, будут использованы против российских и северокорейских войск в Курской области.