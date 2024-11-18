Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека пройдет в Екатеринбурге

Следующий Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека пройдет в середине 2025 года в Екатеринбурге. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова (на фото).

Уже известна тема предстоящего совета. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского обмудсмена, ей станет защита прав участников и ветеранов боевых действий.

Предыдущий Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека состоялся в мае 2024 года в Дагестане. Он был посвящен защите прав жителей труднодоступных, отдаленных и сельских территорий.