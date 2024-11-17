В Свердловской области избрали меру пресечения подозреваемому в покушении на убийство подростков

Красноуральский городской суд избрал меру пресечения Вячеславу Кожневникову, обвиняемому в покушении на убийство подростков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд отправил его под стражу до 14 января 2025 года.

Напомним, вечером 14 ноября у одного из домов по улице Маяковского в Красноуральске мужчина выстрелил из дробовика в подростков. Двое мальчиков 13 и 14 лет получили огнестрельные ранения. По версии следствия, выстрелы были сделаны местным жителем, у которого возник конфликт с подростками.

Как полагают в СК, мужчина стрелял с территории частного домовладения. Пострадавшие в это время находились на улице. Сейчас оба подростка госпитализированы в больницу, где им оказывается медпомощь.