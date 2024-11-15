На Урале мужчина расстрелял дробью подростков возле церкви

На Среднем Урале мужчина расстрелял двух подростков металлической дробью. Сейчас в обстоятельствах разбираются полицейские и Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось вечером 14 ноября у одного из домов по улице Маяковского в Красноуральске. Двое мальчиков 13 и 14 лет получили огнестрельные ранения. По версии следствия, выстрелы были сделаны местным жителем, у которого возник конфликт с подростками.

Как полагают в СК, мужчина стрелял с территории частного домовладения. Пострадавшие в это время находились на улице. Сейчас оба подростка госпитализированы в больницу, где им оказывается медпомощь.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, тревожное сообщение в дежурную часть полиции Красноуральска поступило в 22 часа 50 минут из приемного отделения городской больницы.

"Медработник рассказала, что за оказанием помощи совместно с родителями обратились два подростка 2010 года рождения. Один из них обучается в общеобразовательной школе №1, второй в школе №6. Один юноша воспитывается в полной семье, а второй только матерью. Для более квалифицированного обследования несовершеннолетних направили в ДГБ Нижнего Тагила, где один был помещен в операционный блок. Его товарища госпитализировали в ДГКБ №9 Екатеринбурга", - отметил полковник Горелых.

По его данным, инцидент со стрельбой произошел недалеко от здания церкви, когда юноши, возвращаясь с тренировки, решили проводить своего друга.

"Начальник свердловского Главка МВД генерал Мешков направил в Красноуральск руководителя управления уголовного розыска Владимира Молодцова. Сейчас сыщики проводят опрос жильцов микрорайона, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев и точные причины стрельбы по детям металлической дробью. Ситуация взята на контроль", - добавил Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего". Выясняются точные обстоятельства преступления и конкретный мотив стрелка. Задержан ли подозреваемый, в ведомствах пока не уточняют. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.