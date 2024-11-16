Уроженец России может стать посланником Трампа по Украине

Названо имя возможного посланника президента Дональда Трампа по Украине. Пост может получить Борис Эпштейн.

Он сам предложил Трампу свою кандидатуру на указанный пост, пишет The New York times. РБК уточняет, что Эпштейн родился в 1982 г. в России, где прожил 11 лет.

Напомним, Трамп неоднократно обещал, что остановит конфликт на Украине за одни сутки. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что США действительно в состоянии поспособствовать завершению данного конфликта, хотя это нельзя сделать за одну ночь. Позже Дональд Трамп собирался "усадить Россию и Украину за стол переговоров" в первый день работы на своем посту.