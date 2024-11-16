Умерла Светлана Светличная

Скончалась актриса Светлана Светличная. Ей было 84 года.

Кинокритик Сусанна Альперина выложила в своем telegram-канале скриншот поста киноведа Вячеслава Шмырова, в котором говорится о смерти звезды советского кино.

Невестка Светличной Ольга сообщила РБК, что актриса умерла сегодня утром, 16 ноября.

Ранее Светличная признана неизлечимо больной. Ей присвоили паллиативный статус. Артистка, состояние которой оценивается как "средней тяжести", жаловалась на постоянные боли в голове, ушах и горле. Актриса уже не могла передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежала в кровати.

Максимум, что ей было под силу, это присесть и дать согласие на оформление паллиатива. Ей проводили только симптоматическую терапию, направленную на поддержание активности, снятие и купирование болевых синдромов, а также оказывали психологическую помощь.