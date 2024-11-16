16 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Умерла Светлана Светличная

Скончалась актриса Светлана Светличная. Ей было 84 года.

Кинокритик Сусанна Альперина выложила в своем telegram-канале скриншот поста киноведа Вячеслава Шмырова, в котором говорится о смерти звезды советского кино.

Запись о смерти актрисы Светланы Светличной(2024)|Фото: Скриншот страницы Вячеслава Шмырова в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией) / facebook.com/slava.shmyrov

Невестка Светличной Ольга сообщила РБК, что актриса умерла сегодня утром, 16 ноября.

Ранее Светличная признана неизлечимо больной. Ей присвоили паллиативный статус. Артистка, состояние которой оценивается как "средней тяжести", жаловалась на постоянные боли в голове, ушах и горле. Актриса уже не могла передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежала в кровати.

Максимум, что ей было под силу, это присесть и дать согласие на оформление паллиатива. Ей проводили только симптоматическую терапию, направленную на поддержание активности, снятие и купирование болевых синдромов, а также оказывали психологическую помощь.

Теги: Светлана Светличная, актриса, смерть


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Ранее 27.08.2024 08:20 Мск Актриса Светличная признана неизлечимо больной

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