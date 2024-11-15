Томская область будет сотрудничать с Сырдарьинской и Ташкентской областями в рамках партнерских соглашений

Губернатор Владимир Мазур и делегация Томской области в рамках рабочей поездки в Узбекистан заключили несколько соглашений о сотрудничестве с регионами республики и ее предприятиями.

Так, Томская область подписала меморандум о взаимопонимании с Сырдарьинской областью. Подписи под документом поставили губернатор Томской области Владимир Мазур и хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев в ходе визита томской делегации в среднеазиатский регион.

«Томская область - важнейший центр по подготовке инженеров для России и Средней Азии. В томских университетах учатся 1 700 студентов из Узбекистана. В основном ваша молодежь выбирает специальности в сфере электроники, телекоммуникаций, строительства и проектирования, - рассказал губернатор Владимир Мазур. - Россия и Узбекистан - стратегические партнеры, что подтвердил недавний государственный визит нашего Президента Владимира Владимировича Путина в республику. Будем развивать межрегиональные отношения в русле межгосударственных».

Хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев поддержал предложение губернатора Владимира Мазура.

Также губернатор Томской области Владимир Мазур и хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев провели рабочую встречу, обсудив перспективы сотрудничества.

«В последние годы экономика России и Томской области существенно изменилась. Развиваются технологии, меняются логистические цепочки, укрепляются партнерские отношения с дружественными странами. Решаем общие для России и Узбекистана задачи», - подчеркнул губернатор Владимир Мазур на встрече.

Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев предложил такие направления межрегионального сотрудничества, как производство электротехнической продукции, технологии в энергетики, фармацевтика, животноводство. Главы регионов подписали меморандум о взаимопонимании, договорившись детально проработать направления сотрудничества и регулярно контролировать исполнение договоренностей.