Томская область будет сотрудничать с Сырдарьинской и Ташкентской областями в рамках партнерских соглашений

15 Ноября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Началась деанонимизация блогеров

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Томская область будет сотрудничать с Сырдарьинской и Ташкентской областями в рамках партнерских соглашений

Губернатор Владимир Мазур и делегация Томской области в рамках рабочей поездки в Узбекистан заключили несколько соглашений о сотрудничестве с регионами республики и ее предприятиями.

Так, Томская область подписала меморандум о взаимопонимании с Сырдарьинской областью. Подписи под документом поставили губернатор Томской области Владимир Мазур и хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев в ходе визита томской делегации в среднеазиатский регион.

«Томская область - важнейший центр по подготовке инженеров для России и Средней Азии. В томских университетах учатся 1 700 студентов из Узбекистана. В основном ваша молодежь выбирает специальности в сфере электроники, телекоммуникаций, строительства и проектирования, - рассказал губернатор Владимир Мазур. - Россия и Узбекистан - стратегические партнеры, что подтвердил недавний государственный визит нашего Президента Владимира Владимировича Путина в республику. Будем развивать межрегиональные отношения в русле межгосударственных».

(2024)|Фото: tomsk.gov.ru

Хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев поддержал предложение губернатора Владимира Мазура.

Также губернатор Томской области Владимир Мазур и хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев провели рабочую встречу, обсудив перспективы сотрудничества.

(2024)|Фото: tomsk.gov.ru

«В последние годы экономика России и Томской области существенно изменилась. Развиваются технологии, меняются логистические цепочки, укрепляются партнерские отношения с дружественными странами. Решаем общие для России и Узбекистана задачи», - подчеркнул губернатор Владимир Мазур на встрече.

Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев предложил такие направления межрегионального сотрудничества, как производство электротехнической продукции, технологии в энергетики, фармацевтика, животноводство. Главы регионов подписали меморандум о взаимопонимании, договорившись детально проработать направления сотрудничества и регулярно контролировать исполнение договоренностей.

(2024)|Фото: tomsk.gov.ru

Теги: владимир мазур, соглашения, хоким, узбекистан


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети