В Кировграде оператор связи отомстил знакомому за долг, подключив платные услуги

В Кировграде бывшего сотрудника оператора связи осудили за подключение платных услуг своему знакомому. Поводом послужила месть за долг в 1,3 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры, в июле 2023 года 38-летний мастер по обслуживанию клиентов произвел модификацию лицевого счета знакомого без его ведома, подключив к нему платную услугу "антивирус". Как позднее выяснилось, знакомый осужденного задолжал ему 1,3 тыс. рублей, и все никак не мог вернуть.

Позднее аналогичную схему осужденный проделал и с тремя другими абонентами. Что послужило мотивом в этих случаях - не раскрывается.

Свердловчанина обвинили по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это повлекшее модификацию, с использованием своего служебного положения), свою вину он признал.

Признал виновным уральца и Кировградский городской суд, назначив наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы, а также конфискацию в доход государства компьютера и сотового телефона, с которых и были совершены преступления.

Приговор суда не вступил в законную силу.