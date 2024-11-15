У экс-председателя правительства РФ Касьянова* могут отобрать его квартиру в центре Москвы

У экс-председателя правительства России Михаила Касьянова* могут отобрать его пятикомнатную квартиру в центре Москвы. Ее ему выдали как служебную в начале 2000-х годов, пишет MASH.

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Сейчас квартира площадью 427 квадратных метров выставлена на продажу за 700 млн рублей. Из квартиры на Рочдельской улице было удобно добираться на работу в Белый дом — идти пешком буквально 10 минут. В объявлении написано, что из окон открывается панорамный вид на центр Москвы, Дом правительства и высотку на Кудринской. Также там есть камины на каждом этаже, круглосуточная охрана, отделка мрамором, дорогие персидские ковры, библиотека, комнаты для персонала, гардеробная, 5 санузлов и 2 лоджии.

По документам недвижимость принадлежит Касьянову* и его жене Ирине. В 2022 году семья переехала в Латвию.

О том, что жилье принадлежало государству, узнали "Ветераны России" и потребовали от Генеральной прокуратуры изъять его.

*признан иноагентом