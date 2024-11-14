На Камчатке спасают выброшенную на берег молодую косатку

На Камчатке спасают косатку, которую выбросило на берег. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Молодую самку обнаружили местные жители на побережье Охотского моря в одном километре от села Устьевого.

В МЧС отметили, что косатка находилась в крайне тяжелом состоянии, на коже уже были трещины. Люди поливали ее морской водой. С помощью большегрузной техники животное переместили ближе к морю и вырыли небольшой канал.

По информации спасателей, сейчас животное приходит в себя. "Идет прилив, поэтому есть надежда, что косатка уплывет в море", - добавили в МЧС.

В начале октября на Камчатке спасли и выпустили в море косаток, застрявших несколько раз в лимане в районе села Устьевое. Операция началась 2 октября. Весь день косаток поливали водой в ожидании прилива, люди вручную перемещали их на глубину. 3 октября стало известно, что животные достигли глубины и вышли в открытое море, но вечером того же дня их вновь нашли на мели. Тогда команда начала перемещение семьи косаток к устью, чтобы они могли выйти в открытое море. 4 октября спасатели и волонтеры смогли сдвинуть косаток на глубину. Все четыре особи уплыли в открытое море.