14 Ноября 2024
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Фото: скриншот с трансляции форума &quot;Города России&quot;

Власти Екатеринбурга прорабатывают трассировку второй ветки метро в Академический район

Власти Екатеринбурга прорабатывают трассировку второй ветки метро в Академический район. Такое заявление сделал глава города Алексей Орлов во время пленарной сессии форума "Города" России, передает корреспондент Накануне.RU.

Участники пленарной сессии во время заседания путем интернет голосования могли задать вопрос спикерам. По словам модератора стратегической сессии, вопрос о развитии метрополитена был задан по меньшей мере 30 раз. Орлов заявил, что жители Екатеринбурга очень любят метрополитен.

"У нас всего девять станций, 12,5 километров. Но сегодня даже в этой форме метро активно развивается. На этой неделе мы завершили очень интересный проект совместно со "Сбером", стартовавший в декабре прошлого года. В понедельник приняли последние турникеты, которые позволяют принимать все формы оплаты, включая жетоны, к которым привыкли жители", - сообщил Орлов.

По его словам, каждая станция оборудована системой биометрии и теперь поездку можно оплатить улыбкой. Ожидается, что проект будет востребован у молодежи и позволит повысить пропускную способность

"В ближайшее время получаем последние два состава. Весь метрополитен будет с новыми и обновленными составами. Сегодня вышли на допандемийный объем перевозок - 150 тыс. пассажиров в сутки. Новые составы нам позволят сократить интервал движения и еще больше увеличить пассажиропоток. Что касается перспектив, мы не забываем про продолжение строительства метрополитена. Губернатор такие поручения нам дал. Мы сегодня прорабатываем трассировки. В первую очередь это будет связано с Академическим районом. Это новые станции, это большая серьезная работа", - отметил Орлов.

Работа ведется во взаимодействии с Москвой и Белоруссией.

"Работа затратная, она финансовоемкая, но без продолжения строительства метрополитена сложно представить развитие", - подчеркнул мэр.

Теги: города России. метро. Академический район, Орлов


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