Бывший глава Цимлянского района Ростовской области погиб в зоне СВО

Бывший глава Цимлянского района Ростовской области Владимир Светличный погиб в зоне Специальной военной операции (СВО). В зону спецоперации он отправился добровольцем. Об этом пишет портал 161.ru.

Родные Светличного рассказали, мужчину опознали в два этапа: сначала по документам и жетону, а затем по ДНК. Его похороны пройдут в ближайшее время.

Владимиру Светличному было 58 лет.

Он занимал пост главы Цимлянского района с 2018 года. В 2023-м он заявил, что хочет отправиться на фронт. Глава районной администрации отмечал, что это решение он обдумывал больше года.

"Десантники говорят: "Никто, кроме нас". Я сам себе задал вопрос: "Если не я, то кто?" Вот и всё. Я хочу, чтобы это всё быстрее закончилось. Тоже хотелось бы свой вклад внести. Хотя можно и здесь помогать фронту. Ну я решил, что мне надо через это пройти", - написал Светличный.

Спустя несколько дней его задержали по подозрению в пособничестве при хищении 18,5 миллионов рублей из бюджета. Летом его приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы. Мужчина уехал на СВО из СИЗО.