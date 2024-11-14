В борьбе Сысерти с мусорным полигоном глава СПЧ предложил "производить меньше мусора"

На сегодняшней встрече в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге главе СПЧ Валерию Фадееву пожаловались на строительство мусорного полигона в Сысертском городском округе вопреки желаниям местных жителей. По словам общественника, власти городов и области их не слышат, а права игнорируют. На это Фадеев дал несколько советов.

В первую очередь, глава СПЧ поинтересовался, есть ли другие варианты размещения мусороперерабатывающего завода, а узнав, что их 24, призвал настаивать на этих территориях.

Фадеев также предложил иное решение проблемы складирования ТБО: производить меньше мусора и отказаться от пластика.

Уже после официальной встречи Фадееву рассказали, что об альтернативных территориях размещения жителям Сысерти известно только число - городские и региональные власти якобы не раскрывают полный список, ещё до согласования территории утверждая, что поле возле деревни Андреевка является лучшим местом.

Общественники поделились мнением, что в регионе всячески препятствуют разговорам на эту тему. Так, губернатор Евгений Куйвашев ранее уже пригрозил одному из местных депутатов построить свалку под его окнами если он щепетильно относятся к вопросу размещения мусорного завода в Сысерти.

Услышав это, Фадеев предложил выйти с вопросом на площадку Общественной палаты. При этом он выразил сомнения в том, что за строительством "Екатеринбург-Юг" стоит какой-то заговор.

"Это кажется, что давайте подальше от населённых пунктов начнем валить мусор. Там есть разные подземные воды, обязательно, чтобы была песчаная подушка, и таких мест не так много. Они могут быть далеко от города, и тогда их везти будет далеко. А кто за это заплатит? Будете повышать плату за вывоз мусора? Это надо открыто публично обсуждать. Я не верю, что местные руководители какие-то интриги вокруг этого плетут. Скорее всего, решение непростое. Скорее всего. Тогда надо все за и против вытащить на поверхность", - добавил глава СПЧ.

Напомним, строительство одного из крупнейших в России и крупнейшего в УрФО мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" стоимостью 25 млрд руб. планируется у поселка Щелкун и деревни Андреевка. Концессионерами выступят близкие к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву тюменские бизнесмены. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовало против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку