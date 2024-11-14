Международный форум «МТК «Север-Юг» собрал в Астрахани представителей более 300 компаний из 20 стран мира

Сегодня стартовал II Астраханский Международный форум «МТК «Север-Юг». Быстрый выход на премиальные рынки Ирана, Афганистана, Ирака, Востока, Азии, Африки и Индии». В нем принимают участие представители более 300 компаний из 20 стран. Открыл мероприятие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

На ежегодном саммите БРИКС, собравшем на одной площадке делегации 35-ти государств, Президент России Владимир Путин призвал все страны присоединиться к развитию международного транспортного коридора «Север-Юг».

Глава региона отметил, что работа по реализации этой задачи уже идет. В 2022 году объем перевозок по коридору составил около 15-ти млн тонн, а по итогам 2023 года – уже 18 млн тонн. Промежуточные показатели этого года также демонстрируют рост.

Игорь Бабушкин также подчеркнул, что Астраханская область является ключевым участком транскаспийского маршрута МТК «Север – Юг», главное преимущество которого – прямая доставка грузов в Иран.

Активно идет укрепление внешнеэкономических связей с Азербайджаном, Беларусью, Индией, Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном и другими дружественными государствами.

По словам губернатора, перспективной площадкой для увеличения грузопотока является Каспийский кластер, объединивший промышленную и портовую особые экономические зоны. На территории портовой зоны обустраиваются контейнерный и зерновой терминалы.

Обновляется и действующая инфраструктура морских портов Астрахань и Оля, благодаря чему идет существенный рост грузооборота. Их мощность на сегодняшний день составляет 16 млн тонн. В 2023 году объемы перевалки составили 4,5 млн тонн. В январе-сентябре этого года общий грузооборот через астраханские порты составил почти 4 млн тонн, что на 27% превышает грузооборот за аналогичный период прошлого года. Таких показателей не было более 10 лет.

«Добиться такого результата позволило, в том числе, дноуглубление Волго-Каспийского морского судоходного канала, соединяющего внутренние водные пути с Каспийским морем. По прямому поручению Президента России проходная осадка в канале увеличена до 4,5 метров», – сказал Игорь Бабушкин.

Важным событием стало усиление ледокольного флота Каспийского бассейна четвёртым ледоколом, который приступит к работе в ближайшую зимнюю навигацию.

В рамках форума представители бизнес-сообщества, экспортно-импортных компаний, банковской сферы, логистики, промышленности, сельского хозяйства и госструктур обсудят актуальность формирования новых рынков по маршруту «Север-Юга», перспективы взаимодействия на этом пути стран Прикаспия и возможности для присоединения новых стран.

Глава Астраханской области призвал представителей бизнеса принять участие в работе по привлечения к маршруту новых участников и создания условий для их эффективной работы. Губернатор высказал уверенность в том, что профессиональные дискуссии позволят определить дальнейшие шаги по развитию международного транспортного коридора «Север – Юг».