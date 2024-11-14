Международный форум «МТК «Север-Юг» собрал в Астрахани представителей более 300 компаний из 20 стран мира

14 Ноября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Началась деанонимизация блогеров

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Международный форум «МТК «Север-Юг» собрал в Астрахани представителей более 300 компаний из 20 стран мира

Сегодня стартовал II Астраханский Международный форум «МТК «Север-Юг». Быстрый выход на премиальные рынки Ирана, Афганистана, Ирака, Востока, Азии, Африки и Индии». В нем принимают участие представители более 300 компаний из 20 стран. Открыл мероприятие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

На ежегодном саммите БРИКС, собравшем на одной площадке делегации 35-ти государств, Президент России Владимир Путин призвал все страны присоединиться к развитию международного транспортного коридора «Север-Юг».

Глава региона отметил, что работа по реализации этой задачи уже идет. В 2022 году объем перевозок по коридору составил около 15-ти млн тонн, а по итогам 2023 года – уже 18 млн тонн. Промежуточные показатели этого года также демонстрируют рост.

Игорь Бабушкин также подчеркнул, что Астраханская область является ключевым участком транскаспийского маршрута МТК «Север – Юг», главное преимущество которого – прямая доставка грузов в Иран.

Активно идет укрепление внешнеэкономических связей с Азербайджаном, Беларусью, Индией, Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном и другими дружественными государствами.

По словам губернатора, перспективной площадкой для увеличения грузопотока является Каспийский кластер, объединивший промышленную и портовую особые экономические зоны. На территории портовой зоны обустраиваются контейнерный и зерновой терминалы.

Обновляется и действующая инфраструктура морских портов Астрахань и Оля, благодаря чему идет существенный рост грузооборота. Их мощность на сегодняшний день составляет 16 млн тонн. В 2023 году объемы перевалки составили 4,5 млн тонн. В январе-сентябре этого года общий грузооборот через астраханские порты составил почти 4 млн тонн, что на 27% превышает грузооборот за аналогичный период прошлого года. Таких показателей не было более 10 лет.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

«Добиться такого результата позволило, в том числе, дноуглубление Волго-Каспийского морского судоходного канала, соединяющего внутренние водные пути с Каспийским морем. По прямому поручению Президента России проходная осадка в канале увеличена до 4,5 метров», – сказал Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Важным событием стало усиление ледокольного флота Каспийского бассейна четвёртым ледоколом, который приступит к работе в ближайшую зимнюю навигацию.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В рамках форума представители бизнес-сообщества, экспортно-импортных компаний, банковской сферы, логистики, промышленности, сельского хозяйства и госструктур обсудят актуальность формирования новых рынков по маршруту «Север-Юга», перспективы взаимодействия на этом пути стран Прикаспия и возможности для присоединения новых стран.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Глава Астраханской области призвал представителей бизнеса принять участие в работе по привлечения к маршруту новых участников и создания условий для их эффективной работы. Губернатор высказал уверенность в том, что профессиональные дискуссии позволят определить дальнейшие шаги по развитию международного транспортного коридора «Север – Юг».

Теги: игорь бабушкин, мтк север-юг, каспийский кластер, транскаспийский маршрут, саммит брикс, страны прикаспия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети