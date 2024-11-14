В Кремле прокомментировали возможное возвращение автоконцернов в Россию

Россияне должны получать более качественный товар за меньшие деньги, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления ряда японских и немецких автопроизводителей о желании вернуться в Россию.

"Речь идет о насыщении нашего рынка, о конкуренции, потому что конкуренция ведет к снижению цен", - отметил представитель Кремля. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, главное, что должно делать государство, - это соблюдать интересы своих автолюбителей, "чтобы они могли получать более качественный товар за меньшие деньги". Одновременно властям нужно не забывать о своих собственных производителях, добавил Песков.

Ранее сообщалось, что в России таксисты пожаловались на сделанные в КНР машины. По мнению работников таксопарков, время эксплуатации таких автомобилей значительно уступает показателям европейских и корейских марок.