Губернатор Томской области и премьер-министр Узбекистана договорились о проработке «дорожных карт» сотрудничества

Губернатор Томской области Владимир Мазур, находящийся с рабочей поездкой в Республике Узбекистан во главе делегации региона, и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провели рабочую встречу в Ташкенте, обсудив внешнеэкономическое сотрудничество и его перспективы, сообщает пресс-центр администрации региона.

Губернатор поблагодарил главу кабинета министров республики за теплый прием делегации Томской области и рассказал о проделанной в поездке работе. В частности, о встречах с руководством компаний «Узкимѐсаноат» и «Узбекнефтегаз», о бизнес-миссии под эгидой Торгово-промышленной палаты Узбекистана и переговорах представителей бизнеса Томской области и Узбекистана.

Владимир Мазур и Абдулла Арипов договорились о проработке «дорожных карт» о взаимодействии компаний «Узкимѐсаноат» и «Узбекнефтегаз» с томскими промышленными предприятиями и научными центрами в производственно-технологической сфере, об усилении торгового, научно-образовательного и культурного развития.

«Томская область традиционно экспортирует в Узбекистан продукцию глубокой переработки древесины. Но сегодня - время динамичного развития, которое требует сотрудничества в производственно-технологической сфере. Видим потенциал совместной работы в этом направлении, искренний интерес главы Правительства Узбекистана в добропорядочных, дружеских, партнерских отношениях с нашей областью, которые будем развивать в интересах жителей», - прокомментировал губернатор Владимир Мазур итоги рабочей встречи.