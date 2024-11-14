Главе СПЧ предложили создать на Среднем Урале школы полного дня

Главу СПЧ Валерия Фадеева попросили помочь создать школы полного дня. Такое предложение ему сделала преподаватель с 10-летним стажем на встрече в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

По её словам, примером может послужить Франция, где дети уже давно приходят в школу к 08.00, учатся до обеда, а после до 16.00 занимаются в секциях и ходят в музеи. На данный момент в регионе всего одно такое учреждение - Губернаторский лицей, который запустил такое расписание в тестовом режиме. Однако этой школы, по словам педагога, слишком мало.

"Я считаю, что ребенок это сосуд, в который свои ценности закладывает социум, родители, иное окружение. Дети не будет уставать, ведь это будут уже не уроки. Напротив, для них это будет полезно", - сказала педагог.

Валерий Фадеев оценил идею и предложил преподавателю при следующем посещении Москвы прийти к нему по предварительной записи и предоставить более подробный проект.