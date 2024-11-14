Размер разовой выплаты за ранение участникам СВО увеличили до 4 миллионов рублей

Размер разовой выплаты участникам СВО увеличили до 4 миллионов рублей. Речь идет о тех военнослужащих, которые в результате ранения получили инвалидность. Указ подписал сегодня Владимир Путин. Его текст опубликован на портале правовой информации.

Таким образом, военные, получившие выплату в размере 3 млн рублей за тяжелое ранение, получат дополнительно 1 млн рублей после установления инвалидности.

Накануне в России утвердили размеры единовременных выплат участникам СВО при получении ранения в зависимости от степени его тяжести. Военным, получившим тяжелые увечья и травмы, будут платить 3 млн рублей, за легкие ранения - 1 млн рублей, а в случае иных легких травм - 100 тыс. рублей.

5 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что президент России Владимир Путин поручил детально разобраться с вопросом социальной поддержки участников СВО, получивших тяжелые ранения.