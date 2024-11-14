Эксперты: городам необходимо переходить на электрический транспорт

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Государственной Думы РФ Сергей Еремин в рамках пленарной дискуссии по развитию транспортного комплекса на форуме "Города России" заявил о сокращении в России трамвайной сети.



"В 2000 году мы имели, по-моему, 12,2 тысячи единиц трамваев. Сейчас мы имеем семь тысяч. На Дальнем Востоке такая же история, т.е. мы сократили парк базового магистрального электротранспорта практически вдвое".

Кроме того, пассажиропоток на электротранспорте, по словам парламентария, сократился в 10 раз.

"Да, мы компенсируем это автобусами, но это не есть хорошо", – подчеркнул Еремин.

Председатель совета директоров холдинга "Синара – транспортные машины", экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин, в свою очередь, попытался доказать, почему городам крайне важно переходить на электрический транспорт. Он отметил такие факторы, как экологичность и более долгий срок эксплуатации.

"Мы провели определенные исследования, которые показали следующее. Во-первых, электрический транспорт все-таки более экологичен. Во-вторых, он имеет автономный ход 250 километров. Это уже сегодня реальность для электробусов, и Москва это показала. В-третьих, мы провели сравнительный анализ. Например, троллейбус

экономичнее автобуса на 15%, а трамвай на 40%", – объясняет Мишарин.