Еще одного главу района в Курской области отправили в отставку: за плохую организацию эвакуации

Главу Кореневского района Курской области Марину Дегтяреву отправили в отставку. За плохо организованную эвакуацию местных жителей, сообщает MASH.

Всё случилось сегодня на встрече с местными жителями. Люди снова спрашивали, почему выезд организовали так плохо и никому до этого не было дела.

12 ноября мы писали о том, что глава Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку за нежелание идти на контакт с жителями. Чиновника уволили также на встрече руководства региона с людьми. Ранее вынужденные переселенцы просили местные власти выйти на контакт и ответить на вопросы о мерах социальной поддержки, но глава района с 6 августа так и не нашел для этого времени.