"Атомстройкомплекс" реконструирует пешеходный переход перед новой школой в Екатеринбурге

29 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Праздник непослушания с чак-чаком

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Атомстройкомплекс" реконструирует пешеходный переход перед новой школой в Екатеринбурге

Перед новой школой в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга реконструируют пешеходный переход. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

На перекрестке улиц Советской и Июльской уже установлены новые опоры уличного освещения и троллейбусных линий, дополнительное оборудование системы светофоров в связи с расширением проезжей части, проложен кабель питания. Работы выполнила компания "Атомстройкомплекс", которая возводит новую школу на улице Советской, 60 и благоустраивает территорию возле образовательного учреждения.

Перекрытие Советской связано с реконструкцией магистральных тепловых сетей, которую планируется завершить до конца года. Уже открыто движение троллейбуса, причем раньше установленного графика. Благоустройство перекрестка с Июльской особенно актуально ввиду увеличения пешеходного трафика после открытия школы. По проекту строящееся образовательное учреждение рассчитано на 1500 учеников, его площадь составляет 22 тысячи квадратных метров. Строительство будет завершено к концу этого года, сейчас на площадке продолжается отделка и пусконаладочные работы.

Школа на улице Советской в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Мы завершаем работы в границах участка: по благоустройству зоны входной группы, монтажу ограждений. На пришкольной территории завершено благоустройство спортивного ядра: стадиона, площадок для футбола, волейбола и баскетбола, установлено игровое оборудование на детских площадках. Внутри учебных классов завершены чистовые отделочные работы, и в настоящее время уже приступили к монтажу интерактивных досок и полной меблировке помещений", - рассказал руководитель строительства Александр Прокопович.

Новая школа будет укомплектована партами и стульями, отмеченными федеральной премией "100 лучших товаров России" и национальной премией за качество детских товаров "Золотой медвежонок".

Школа на улице Советской в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Строительство школы на Советской ведется с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Он позволяет сократить период реализации от этапа проектирования до ввода объекта и ускорить появление новых инфраструктурных объектов. Новая школа поможет разгрузить действующие муниципальные учреждения. Современные технологии и необычные архитектурные решения (например, библиотека со стеклянной крышей) сделают процесс обучения более интересным.

Для "Атомстройкомплекса" это уже второй опыт возведения школы по концессии. Первой стала школа №41 в Верх-Исетском районе. Всего за год с небольшим вместо аварийного здания было построено современное учебное заведение. Здесь уже идут занятия, реализован широкий перечень услуг дополнительного образования.

Теги: переход, школа, Атомстройкомплекс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети