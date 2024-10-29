"Атомстройкомплекс" реконструирует пешеходный переход перед новой школой в Екатеринбурге

Перед новой школой в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга реконструируют пешеходный переход. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

На перекрестке улиц Советской и Июльской уже установлены новые опоры уличного освещения и троллейбусных линий, дополнительное оборудование системы светофоров в связи с расширением проезжей части, проложен кабель питания. Работы выполнила компания "Атомстройкомплекс", которая возводит новую школу на улице Советской, 60 и благоустраивает территорию возле образовательного учреждения.

Перекрытие Советской связано с реконструкцией магистральных тепловых сетей, которую планируется завершить до конца года. Уже открыто движение троллейбуса, причем раньше установленного графика. Благоустройство перекрестка с Июльской особенно актуально ввиду увеличения пешеходного трафика после открытия школы. По проекту строящееся образовательное учреждение рассчитано на 1500 учеников, его площадь составляет 22 тысячи квадратных метров. Строительство будет завершено к концу этого года, сейчас на площадке продолжается отделка и пусконаладочные работы.

"Мы завершаем работы в границах участка: по благоустройству зоны входной группы, монтажу ограждений. На пришкольной территории завершено благоустройство спортивного ядра: стадиона, площадок для футбола, волейбола и баскетбола, установлено игровое оборудование на детских площадках. Внутри учебных классов завершены чистовые отделочные работы, и в настоящее время уже приступили к монтажу интерактивных досок и полной меблировке помещений", - рассказал руководитель строительства Александр Прокопович.

Новая школа будет укомплектована партами и стульями, отмеченными федеральной премией "100 лучших товаров России" и национальной премией за качество детских товаров "Золотой медвежонок".

Строительство школы на Советской ведется с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Он позволяет сократить период реализации от этапа проектирования до ввода объекта и ускорить появление новых инфраструктурных объектов. Новая школа поможет разгрузить действующие муниципальные учреждения. Современные технологии и необычные архитектурные решения (например, библиотека со стеклянной крышей) сделают процесс обучения более интересным.

Для "Атомстройкомплекса" это уже второй опыт возведения школы по концессии. Первой стала школа №41 в Верх-Исетском районе. Всего за год с небольшим вместо аварийного здания было построено современное учебное заведение. Здесь уже идут занятия, реализован широкий перечень услуг дополнительного образования.