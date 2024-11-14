На содержание туристических улиц в Казани планируют потратить 240 миллионов рублей

Начальник финансового управления исполнительного комитета мэрии Казани Ирек Мухаметшин на форуме "Города России. Локомотивы роста" рассказал о планах по расходу средств, полученных городом от сбора туристического налога.

По словам Мухаметшина, для Казани такая мера, как туристический налог, имеет особую актуальность из-за крайне высокого турпотока – за 8 месяцев туристы оставили в

экономике города больше 22 миллиардов рублей.

Введение дополнительных сборов позволит увеличить продолжительность пребывания туристов в городе. Мухаметшин делает особый акцент на качестве содержания пешеходных улиц.

"Если в этом году мы тратили 50 миллионов рублей на их содержание. То на следующий год мы планируем 240 миллионов рублей. Понимаете? Почти 200 миллионов мы накидываем", – отметил Мухаметшин

Как и мэр Перми, начальник финансового управления обращает внимание на несущественную стоимость налога. "Если турист приезжает, он все равно 7, 8, 9, 10 тысяч оставляет. 100 рублей на фоне всех этих денег небольшие суммы", – рассуждает он.