Мэр Перми рассказал, куда пойдут доходы от туристического налога

Глава Перми Эдуард Соснин на форуме "Города России. Локомотивы роста" в Екатеринбурге рассказал об особенностях взимания туристического налога в городе и о том, куда будут потрачены средства от его сбора.

По словам главы города, размер туристического налога незначителен.

"Мы не стали применять прогрессивную шкалу, которая нам также разрешена. Мы приняли просто 1% на все 3 года", - рассказал Соснин.

Он также отметил, что налог не будет взиматься с жителей Перми и Пермского края, даже если у них есть только временная регистрация. Кроме того, налог не коснется детей в возрасте до 18 лет.

Говоря о применении средств, которые город получит от туристических сборов, Соснин объявил, что они будут направлены сугубо на туристическую инфраструктуру

"Мы договорились, что мы их тратим не на дороги, не на парки, скверы. Мы их тратим на новое", - заявил мэр.

Так, в следующем году запланирован ввод в эксплуатацию двух новых отелей.

Мэр поделился аналитикой, касающейся портрета среднестатистического туриста, который приезжает в столицу Западного Урала. Средняя продолжительность пребывания в городе составляет 3 дня. Большинство приезжает с целью делового туризма из Москвы и Санкт-Петербурга. По этому поводу мэр подчеркнул, что 300 рублей за три дня пребывания для жителей этих городов – это незначительная сумма в рамках статистической погрешности, которую они и не заметят.

Кроме того, при взимании налога предусмотрено возмещение сборов работодателем – в этом случае для самого туриста никаких затрат не будет.

Напомним, в октябре 2024 года пермские депутаты одобрили введение туристического налога в городе. Его размер составит 100 рублей с человека.