Трамп назначит спецпосланника по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп может в скором времени назначить спецпосланника по Украине, сообщает Fox News.

По словам источника телеканала, речь идет о человеке, "который пользуется большим авторитетом", ему поручат добиться мирного урегулирования. При этом эта оплачиваться не будет.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сказал, что Дональд Трамп "серьезно настроен" на скорое достижение мира на Украине. Как сообщалось, он намерен усадить Россию и Украину за стол переговоров в первый день нового срока.

Напомним, Трамп неоднократно обещал, что остановит конфликт на Украине за одни сутки. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что США действительно в состоянии поспособствовать завершению данного конфликта, хотя это нельзя сделать за одну ночь.