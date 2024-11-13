Из-за забастовки работников Boeing рухнули поставки самолетов корпорации

Уровень поставок самолетов Boeing упал до рекордно низкого уровня с 2020 г. – 14 штук. Причина – забастовки работников организации.

Девять поставленных самолетов – модель 737 Max. В октябре компания получила 63 новых заказа, пишет "Интерфакс".

Первый полет Boeing 737 MAX состоялся в 2017 г. После этого, осенью 2018 г., в море упал самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, а в марте следующего года разбился лайнер Ethiopian Airlines. В обоих случаях были выявлены проблемы программного обеспечения системы автоматизированного пилотирования MCAS. После второго крушения Boeing приостановила эксплуатацию самолетов этой модели. Запрет на полеты Boeing 737 Max начали снимать в декабре 2020 г.

Позже корпорация Boeing признала себя виновной в махинациях при производстве и эксплуатации самолетов Boeing 737 Max. Таким образом компания пошла на сделку с Министерством юстиции США. Альтернативой для Boeing было уголовное обвинение в совершении тяжкого преступления и суд.