Новогодние корпоративы подорожали на 30%

Новогодние корпоративы в 2024 году подорожали на 30%. Минимальные расценки стартуют от 15 тысяч рублей на человека. Об этом сообщает РБК.

Рост расценок эксперты объясняют подорожавшими на 20% фуршетами и на 30% техническим обеспечением. Также сказались возросшие гонорары артистов и увеличившаяся стоимость обслуживания их райдеров.

Такие данные привели представили агентства MICE Excellence, которые объединяют около 3 тысяч представителей event-индустрии.

Также рассказали о том, каких певцов чаще всего заказывают на корпоративы: это группы 90-х годов. В топе артистов - Леонид Агутин, "Иванушки Int" и группа "Руки Вверх!".

Небольшой корпоратив в офисе на четыре часа сейчас обойдется компании в 3 - 4 млн рублей.