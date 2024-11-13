Mash: Ректору ВГУ предъявили обвинение в незаконном обороте порно

Арестованному за взятки ректору Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрию Ендовицкому предъявили еще одно обвинение, пишет Mash. По данным телеграм-канала, речь идет о статье "Незаконный оборот порнографических материалов".

В телефоне Ендовицкого нашли 11 порнороликов, уточняет Mash. Отмечается, что 10 октября Ленинский районный суд закрыл судебное заседание, на котором ректору избирали меру пресечения — по ходатайству адвоката и гособвинителя.

Ендовицкого задержали в июне в Москве. По материалам дела, два года назад председатель диссертационного совета ВГТУ Наталья Сироткина получила от него 1,5 млн рублей. Деньги мужчина заплатил за докторскую диссертацию своей жены, которую она не писала.

Ендовицкий сейчас находится в СИЗО. Профессор экономического факультета ВГУ Юрий Трещевский, который, предположительно, передавал средства, отправлен под домашний арест. Сироткину приговорили к двум годам условно в 2022 году.