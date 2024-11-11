Путин заявил, что дефицит яблок в России сохраняется

Дефицит яблок в России сохраняется, заявил президент России Владимир Путин.

В ходе встречи с российским лидером глава Северной Осетии Сергей Меняйло отметил, что в регионе на сегодняшний день находится самый большой яблоневый сад на юге России – 1500 гектаров.

"И все равно дефицит, есть куда развиваться", - ответил на это Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что Северная Корея начнет поставку яблок в Россию. Об этом договорились представители Россельхознадзора и их коллеги из КНДР в конце июня.

В мае министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что Правительство РФ будет рассматривать варианты поставок яблок из других стран, так как в этом сезоне их урожай снизили заморозки. Она добавила, что с ягодами также ожидаются сложности. Власти пообещали сделать все возможное, чтобы цены не скакнули вверх.