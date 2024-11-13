Экс-депутат Нефтеюганска Ян Коваль уволен с должности руководителя МУПа в связи с утратой доверия

Экс-депутат Нефтеюганска, руководитель муниципального унитарного предприятия "Школьное питание" Ян Коваль по решению суда уволен в связи с утратой доверия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Сообщается, что он незаконно использовал купленный предприятием дорогой автомобиль в личных целях для поездок в период отпуска, выходные дни и нерабочее время, в том числе за пределы Югры. При этом Коваль допускал многочисленные нарушения ПДД. Штрафы за него платило предприятие.

Чтобы избежать ответственности, руководитель предприятия предоставил данный автомобиль себе в аренду, заключив соответствующий договор. По результатам проверки прокурор внес главе города Нефтеюганска представление, в котором потребовал уволить руководителя муниципального предприятия в связи с утратой доверия. Судом требования прокурора удовлетворены.

Решение оставлено судом апелляционной инстанции без изменения и вступило в законную силу.

Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения и внесение руководителя предприятия в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Напомним, ранее суд Нефтеюганска официально лишил полномочий депутата от "ЕР" Яна Коваля. Его заподозрили в коррупции и нарушениях с контрактами. В октябре 2023 года Нефтеюганская межрайонная прокуратура подала против депутата иск в суд. Мужчину обвинили в покупке подержанного Mercedes-Benz на деньги налогоплательщиков. Сообщалось, что при этом была нарушена процедура проведения закупки.

Началось же все с проверки прокуратуры, которая установила, что депутат представил неполные и недостоверные сведения об имуществе и обязательствах финансового характера за 2020-2021 год. Депутат скрыл доходы от продажи одного автомобиля и утаил наличие другого авто в собственности. Кроме того, он частично скрыл доходы жены и не предоставил сведения о срочном обязательстве финансового характера. Также депутат скрыл информацию о счетах в банках, по которым было зафиксировано движение денег.