В Нефтеюганске суд лишил полномочий депутата, купившего Mercedes на деньги налогоплательщиков

Суд Нефтеюганска официально лишил полномочий депутата от "ЕР" Яна Коваля, купившего автомобиль Mercedes на бюджетные деньги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Ян Коваль работал директором муниципального комбината школьного питания (КШП) с февраля 2022 по февраль 2024 года. Его заподозрили в коррупции и нарушениях с контрактами. В октябре 2023 года Нефтеюганская межрайонная прокуратура подала против депутата иск в суд. Мужчину обвинили в покупке подержанного Mercedes-Benz на деньги налогоплательщиков. Сообщалось, что при этом была нарушена процедура проведения закупки.

Началось же все с проверки прокуратуры, которая установила, что депутат представил неполные и недостоверные сведения об имуществе и обязательствах финансового характера за 2020-2021 год. Депутат скрыл доходы от продажи одного автомобиля и утаил наличие другого авто в собственности. Кроме того, он частично скрыл доходы жены и не предоставил сведения о срочном обязательстве финансового характера. Также депутат скрыл информацию о счетах в банках, по которым было зафиксировано движение денег.

Прокуратура добивалась через суд прекращения полномочий в связи с утратой доверия. Требования прокуратуры удовлетворили. Решение вступило в законную силу.