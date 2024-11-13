Столичный СК возбудил дело после выстрела в девушку во время квеста

Столичный Следственный комитет возбудил дело после выстрела в девушку во время квеста. Правоохранители задержали актера и организатора квеста в Москве, сообщили в ведомстве.

Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности ( п. "а" ч. 2 ст. 238 УК). За это грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Пострадавшая 19-летняя девушка участвовала в квесте на Вернисажной улице, актер выстрелил из охолощенного оружия в область ее шеи. Ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Инцидент произошел 6 ноября во время квеста "Последняя экскурсия. Выжить любой ценой".