"Уральские авиалинии" оштрафовали за задержку рейса из Хабаровска в Екатеринбург

Авиакомпанию "Уральские авиалинии" привлекли к ответственности за задержку рейса. Из-за этого пассажиры не смогли улететь в Санкт-Петербург.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что 1 сентября 2024 вылет рейса "Хабаровск – Екатеринбург" был задержан авиакомпанией по причинам, не связанным с обеспечением безопасности полетов. Было установлено, что из-за этого пассажиры не смогли осуществить дальнейший перелет по маршруту "Екатеринбург – Санкт-Петербург".

За ненадлежащее исполнение договора воздушной перевозки "Уральские авиалинии" привлекли к административной ответственности. Авиакомпании назначен штраф в 41 тысячу рублей.

Напомним, недавно самолет "Уральских авиалиний", летевший из Екатеринбурга, совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока. Сейчас в обстоятельствах разбирается прокуратура.