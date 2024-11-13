Алексей Вихарев отправил жителям Курской области гуманитарную помощь

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев совместно с региональным правительством, бизнесменами и волонтерами собрали 10-тонную фуру гуманитарной помощи жителям Курской области. В общей сложности на закупку всего необходимого депутат направил 650 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе единоросса, активисты Волонтерского центра Вихарева сформировали более 600 коробок с теплыми детскими вещами, постельным бельем, обувью, шапками, продуктами питания. Все эти вещи пойдут пострадавшим от обстрелов жителям Курской области.

"В очередной раз отправили гуманитарную помощь жителям Курска. Становится холодно, зимняя одежда очень нужна. Ребята из моего Волонтерского центра на протяжении нескольких дней разбирали вещи, раскладывали их в коробки, загружали в фуру. Поделимся частичкой нашего тепла с теми, кто оказался в сложной жизненной ситуации! Продолжим помогать!" — прокомментировал руководитель фракции "Единой России" в гордуме Алексей Вихарев.

Отметим, что депутат со своими волонтерами ранее уже отправил 12 тонн гуманитарной помощи в Курскую область. Помимо одежды и необходимых предметов быта для мирных жителей, Алексей Вихарев также направил квадрокоптеры для российских военных.

Не стоит забывать и о солдатах, уже вернувшихся домой. Накануне к депутату обратился военный артиллерист Александр Бурдуков, потерявший в прошлом году во время сражения ногу и части рук. Боец попросил установить пандус в его подъезде.

Александр рассказал, что его призвали с первой волной мобилизации и отправили в артиллерийские войска. Когда произошло ранение, отряд бойцов был в мирной зоне Донецкой республики, но об их местоположении узнала разведка противника. Лагерь разбомбили. После нескольких залпов огня товарищи солдата получили ранения, он пытался их спасти, после чего был ранен сам и чудом выжил. Вернулся на Родину, прошел долгий курс реабилитации и столкнуться с неудобствами в своем многоквартирном доме.

Депутат выделил средства на покупку и оборудование пандуса. Механизм установили на лестнице перед лифтом - он будет опускаться при использовании, а затем подниматься, не мешая другим жильцам дома.

"Раньше домой попадать было сложно, приходилось на одной ноге прыгать по лестнице, а это страшно. Если я запнусь, то упаду, что очень неприятно. Сейчас стало намного проще. Пандус разложили, закатили, обратно сложили и все. Удобно и безопасно", — рассказал военный Александр Бурдуков.

Алексей Вихарев долгое время поддерживает подразделение артиллеристов, где служил Александр, регулярно отправляет бойцам необходимое оборудование и вещи первой необходимости.

"С Александром заочно знакомы с начала специальной военной операции. После того, как боец получил ранение, мы с его командиром приняли решение, что будем помогать в установке пандуса. Провели необходимое собрание, нашли финансирование и установили. Будем и дальше помогать", — рассказал Алексей Вихарев.

Депутат около трех лет оказывает всестороннюю поддержку не только участникам СВО, но и мирным жителям, оказавшимся в зоне спецоперации. При его поддержке этим летом прошли работы по восстановлению подшефной территории Свердловской области – Тельманово. Активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева привели в порядок парки, родник, набережные муниципального округа, а депутат отправил элементы благоустройства – скамейки, урны, информационные стенды.