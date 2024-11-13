13 Ноября 2024
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Общество Свердловская область Курская область
Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Алексей Вихарев отправил жителям Курской области гуманитарную помощь

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев совместно с региональным правительством, бизнесменами и волонтерами собрали 10-тонную фуру гуманитарной помощи жителям Курской области. В общей сложности на закупку всего необходимого депутат направил 650 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе единоросса, активисты Волонтерского центра Вихарева сформировали более 600 коробок с теплыми детскими вещами, постельным бельем, обувью, шапками, продуктами питания. Все эти вещи пойдут пострадавшим от обстрелов жителям Курской области.

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области от Алексея Вихарева(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области от Алексея Вихарева(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"В очередной раз отправили гуманитарную помощь жителям Курска. Становится холодно, зимняя одежда очень нужна. Ребята из моего Волонтерского центра на протяжении нескольких дней разбирали вещи, раскладывали их в коробки, загружали в фуру. Поделимся частичкой нашего тепла с теми, кто оказался в сложной жизненной ситуации! Продолжим помогать!" — прокомментировал руководитель фракции "Единой России" в гордуме Алексей Вихарев.

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области от Алексея Вихарева(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области от Алексея Вихарева(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Отметим, что депутат со своими волонтерами ранее уже отправил 12 тонн гуманитарной помощи в Курскую область. Помимо одежды и необходимых предметов быта для мирных жителей, Алексей Вихарев также направил квадрокоптеры для российских военных.

Не стоит забывать и о солдатах, уже вернувшихся домой. Накануне к депутату обратился военный артиллерист Александр Бурдуков, потерявший в прошлом году во время сражения ногу и части рук. Боец попросил установить пандус в его подъезде.

Участник СВО Александр Бурдуков и депутат Алексей Вихарев(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Александр рассказал, что его призвали с первой волной мобилизации и отправили в артиллерийские войска. Когда произошло ранение, отряд бойцов был в мирной зоне Донецкой республики, но об их местоположении узнала разведка противника. Лагерь разбомбили. После нескольких залпов огня товарищи солдата получили ранения, он пытался их спасти, после чего был ранен сам и чудом выжил. Вернулся на Родину, прошел долгий курс реабилитации и столкнуться с неудобствами в своем многоквартирном доме.

Депутат выделил средства на покупку и оборудование пандуса. Механизм установили на лестнице перед лифтом - он будет опускаться при использовании, а затем подниматься, не мешая другим жильцам дома.

"Раньше домой попадать было сложно, приходилось на одной ноге прыгать по лестнице, а это страшно. Если я запнусь, то упаду, что очень неприятно. Сейчас стало намного проще. Пандус разложили, закатили, обратно сложили и все. Удобно и безопасно", — рассказал военный Александр Бурдуков.

Пандус от Алексея Вихарева в дом участнику СВО Александру Бурдукову(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Алексей Вихарев долгое время поддерживает подразделение артиллеристов, где служил Александр, регулярно отправляет бойцам необходимое оборудование и вещи первой необходимости.

"С Александром заочно знакомы с начала специальной военной операции. После того, как боец получил ранение, мы с его командиром приняли решение, что будем помогать в установке пандуса. Провели необходимое собрание, нашли финансирование и установили. Будем и дальше помогать", — рассказал Алексей Вихарев.

Депутат около трех лет оказывает всестороннюю поддержку не только участникам СВО, но и мирным жителям, оказавшимся в зоне спецоперации. При его поддержке этим летом прошли работы по восстановлению подшефной территории Свердловской области – Тельманово. Активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева привели в порядок парки, родник, набережные муниципального округа, а депутат отправил элементы благоустройства – скамейки, урны, информационные стенды.

Теги: Екатеринбург, Алексей Вихарев, СВО, гуманитарная помощь, пандус


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