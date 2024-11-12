Shot: В РЭУ им. Плеханова заблокировали вход студентам, не вставшим на воинский учет

Студентов Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова, которые не встали на воинский учет, не пускают в здание вуза, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, на пары не могут попасть несколько парней. По их словам, при входе их пропуска не сработали, а охрана отказалась их пропускать внутрь здания.

Как выяснилось, с проблемами столкнулись первокурсники из других регионов, которые еще не успели прикрепиться к военкомату. При этом их предупреждали при поступлении, что игнорировать военный комиссариат нельзя.

В вузе пообещали разблокировать пропуска студентов через сутки после того, как они встанут на воинский учет, добавляет SHOT.

В прошлом году российский парламент со скандалом принял так называемый закон об "электронных повестках", который тесно связан с реестром: именно появление в реестре повестки на имя россиянина будет считаться фактом получения им уведомления. Также много споров вызвала возможная рассылка повесток через "Госуслуги". Ранее замминистра цифрового развития России Олег Качанов заявил, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен только с 2025 года, так как имеются очень жесткие требования к инфраструктуре и информационной безопасности.