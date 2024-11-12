Соседям сгоревшего на Ямале деревянного жилого дома разрешили вернуться в свои квартиры

Жильцам домов по ул. Школьная, 2а и Школьная, 4 разрешили вернуться в свои квартиры после ночного пожара, который произошел в доме по ул. Школьная, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Обследование домов завершено. Во время обследования было выявлено повреждение линии канализации, соединяющей дома 2 и 2а по ул. Школьной. К работам по восстановлению сети обслуживающая организация приступит в ближайшее время.

В мэрии прошло заседание комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Сообщается, что деревянный двухэтажный дом был построен в 1984 году. В здании было 20 квартир. Во время пожара в них находились 26 человек. Все были эвакуированы.

Из-за пожара дом полностью сгорел. Соседние здания пожарным пришлось проливать водой, чтобы не допустить распространения. На месте пожара продолжают работу экстренные службы, уточняются данные о пострадавших.

Пострадавшим помогут с восстановлением документов. Сегодня состоится встреча с жильцами сгоревшего дома. Будет определена адресная потребность по оказанию поддержки. В городе также будет развернут пункт сбора гуманитарной помощи.