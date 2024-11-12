В Лабытнанги полностью сгорел деревянный жилой дом: без жилья остались 39 человек

В Лабытнанги сгорел деревянный жилой дом по ул. Школьная, 2. Погибших нет, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщила глава города Марина Трескова, в двухэтажном деревянном доме 20 квартир, зарегистрировано 39 человек. Жителей дома эвакуировали. Для обогрева эвакуированных жителей были присланы два автобуса. Каждой семье предложены номера в гостинице.

На данный момент 13 человек заселились в "Семь лиственниц", остальные разместились у родственников.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, дом полностью уничтожен огнем. Причина возгорания устанавливается. Ведомство проводит проверку.