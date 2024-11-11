Новую партию истребителей пятого поколения передал "Ростех" ВКС России

"Ростех" передал российской армии партию истребителей пятого поколения Су-57 и Су-35С. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации в своем Telegram-канале.

Истребители прошли весь цикл заводских испытаний и совершили перелет на аэродром базирования. До конца текущего года в Воздушно-космические силы (ВКС) будут поставлены еще несколько партий этих самолетов. Они находятся на разных этапах производства.

"Сегодня Су-57 — единственный истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения", — отметил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Также Чемезов рассказал, что истребитель может применять самые современные средства поражения, в том числе малозаметные крылатые ракеты Х-69.