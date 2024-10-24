Военнопленный: на Украине инвалидов и пожилых людей отправляют на передовую

На Украине инвалидов и пожилых людей забирают с улиц и отправляют на передовую. Так сказал украинский военнопленный Василий Багрий, пишут "Известия".

Видео с его допросом опубликовало Министерство обороны России. Мужчина отметил, что командованию все равно, болен ли человек, и хочет ли он воевать.

Также он сказал, что нужно "снять этого президента" и "они уничтожили всех людей".

По словам военнопленного, медицинские комиссии украинцы проходят формально, а мобилизованных используют как "пушечное мясо". Он подчеркнул, что многие не хотят воевать, но у них нет выбора.

Мужчина призывает украинцев не воевать против России. По его словам, это бессмысленно.