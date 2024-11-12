12 Ноября 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Год семьи: В Астраханской области пройдет форум «Семья – основа мира»

Межрегиональный форум по укреплению традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей «Семья – основа мира», приуроченный к Году семьи в России, состоится 14 и 15 ноября в Астрахани.

Форум проводится с целью выработки эффективных мер, способствующих сохранению, укреплению традиционных семейных ценностей, повышению рождаемости населения и формированию представления о сбережении народа России как об основном стратегическом национальном приоритете.

По итогам будут сформированы предложения по вопросам ценностного сопровождения семейно-демографической политики, а также подготовлены рекомендации по эффективному распространению традиционных духовно-нравственных ценностей среди населения страны, в особенности – в молодежной среде.

Для участия в тематических площадках приглашены эксперты в области образования, медицины, социальной сферы, культуры, медиа, профильных некоммерческих организаций из разных регионов России. Они обсудят нынешнюю семейно-демографическую ситуацию в стране, меры поддержки семей с детьми, а также роль педагогического сообщества в формировании традиционных ценностей.

Коллаж, многодетная семья(2024)|Фото: Накануне.RU

В рамках форума запланирована творческая встреча с общественным деятелем и телеведущей Натальей Москвитиной, на которой она представит книгу «Папина дочка».

Участники Форума смогут посетить этно-кафе, тематические выставки, а также увидеть театрализованное представление, посвященное семейным традициям разных народов. Его готовят студенты Астраханского ГМУ Минздрава России.

Форум по укреплению традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей «Семья – основа мира» проводится при поддержке правительства Астраханской области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

На все мероприятия необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Подробности на сайте.

Теги: форум семья-основа мира, год семьи, традиционные ценности, регистрация


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