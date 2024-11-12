Красная икра подорожает на 20% к Новому году

Красная икра подорожает на 20% к Новому году и в два раза по сравнению с концом прошлого года. Как сообщает Mash, это связано с уменьшением улова на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке.

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В 2023 году килограмм лососёвой красной икры для оптовиков стоил 6 тысяч рублей, теперь – 9 тысяч. Как пишет издание, на сайтах цена ещё выше — 13 200 за килограмм. Подорожание произошло из-за ужесточения процесса получения сертификатов, снижения количества поставок и уменьшения спроса из-за высоких цен.

Представители рынка считают, что к новогодним праздникам стоимость станет ещё выше на 2-3 тысячи рублей.

Как говорят участники рынка, из-за подорожания появилось много подделки: икру стали разводить минеральной водой для увеличения веса банки. Из-за этого теряется вкус продукта, цвет и оболочка икринок.

Чтобы обезопасить себя от подделок, эксперты советуют обращать внимание на цвет икры: она должна быть яркой и насыщенной, а не прозрачной.