Детей и жен участников СВО предложено обучать в вузах бесплатно - законопроект

Депутаты от "Справедливой России — За правду" внесли в Госдуму законопроект, который предлагает вузам дать право не взимать плату за обучение с детей и жен участников СВО, как и с самих участников.

Они отмечают, что сейчас в законе об образовании предусмотрено, что счет федерального и региональных бюджетов выделяется специальная квота для приема на обучение участников СВО и их детей. Она составляет 10% общего объема. Про жен ничего не сказано. Кроме того, участники СВО, не поступившие на соответствующие бюджетные места, принимаются на платное обучение.

Законопроект предлагает предоставить вузам дать право не взимать плату за обучение с детей, обучающихся по договору об оказании платных образовательных услуг, и распространить эту норму на жен.

Соавтор законопроекта председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев заявил, что к ним поступают запросы на полное освобождение от оплаты за обучение участников СВО. И эта льгота - лишь малая толика того, что необходимо сделать для наших защитников. Законопроект поддержан Ассоциацией ведущих университетов, Ассоциацией технических университетов, Ассоциацией юридического образования, Советом ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений.

Сегодня в российских вузах обучаются более 31 тыс. участников СВО и их детей, сообщил накануне замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.