Над тремя регионами России сбиты 13 беспилотников
Над различными регионами России сбиты беспилотники. Данные привело Минобороны.
Девять беспилотников сбиты над Белгородской областью, по два – над Брянской и Курской.
О разрушениях не сообщается.
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Над различными регионами России сбиты беспилотники. Данные привело Минобороны.
Девять беспилотников сбиты над Белгородской областью, по два – над Брянской и Курской.
О разрушениях не сообщается.
Теги: БПЛА, бесплоитник, ВСУ
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