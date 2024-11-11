У ЕС нет решений об отправке миротворцев на Украину

ЕС не сформировал никаких решений относительно отправки на Украину военных подразделений ни в качестве миротворцев, ни в каком-либо другом качестве. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Он добавил, что ЕС занимается обучением украинских военных, но это происходит "за пределами Украины", передает ТАСС.

Ранее СМИ со ссылкой на неназванного депутата Европарламента сообщали, что европейские миротворцы могут появиться в зоне конфликта на Украине, правда, после его окончания.

В конце мая стало известно, что Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Также в СМИ появилась информация, что французские военные уже находятся на Украине, занимаются обслуживанием и сопровождением военной техники и обучением украинских солдат.