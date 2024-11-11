ХК "Автомобилист" вырвал победу у "Адмирала" в серии буллитов

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" сумел вырвать победу у "Адмирала" из Владивостока. Встреча в рамках чемпионата КХЛ прошла сегодня на "Фетисов-Арене" и завершилась победой уральской команды в серии буллитов.

Счет в матче открыл игрок хозяев Егор Петухов, но вскоре Алексей Бывальцев его сравнял. Затем Павел Шэн вновь вывел "Адмирал" вперед, но гости ответили точным броском Брукса Мэйсека. После Степан Старков забросил третью шайбу хозяев, на которую своим голом ответил Сергей Зборовский.

В итоге дело дошло до буллитов, в которых "Автомобилист" оказался лучше. Победные броски на счету Ника Меркли и Семена Кизимова.

Напомним, ранее стало известно, что КХЛ перенесла матч между "Барысом" и "Автомобилистом", который должен был состояться в начале января 2025 года.