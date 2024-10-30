КХЛ перенесла матч между "Барысом" и "Автомобилистом"

Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Барысом" из Астаны и екатеринбургским "Автомобилистом" перенесен на другой день. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского клуба.

Решение приняла Континентальная хоккейная лига. Поводом для этого стало обращение ХК "Автомобилист". В результате по согласованию с казахстанским клубом матч "Барыс" – "Автомобилист" перенесен с 3 января на 7 января 2025 года.

Напомним, в этот понедельник в Челябинске прошло Уральское дерби между местным "Трактором" и "Автомобилистом". В игре было заброшено 9 шайб, а победу одержал клуб из Екатеринбурга.