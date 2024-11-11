В Прикамье на стройке "Ozon" погиб бригадир строительной фирмы

В Прикамье бригадир строительной фирмы индивидуального предпринимателя "Новикова Е.В." умер на стройке "Ozon", сообщили Накануне.RU в Государственной инспекции труда в Пермском крае.

Несчастный случай произошел еще 26 октября, однако известно о нем стало только сегодня. Строительная бригада выполняла работы по сварке металлоконструкций на кровле "Производственно-сортировочного центра "Ozon".

После завершения работ бригада следовала по подчердачному помещению при отсутствии освещения. Бригадир, потерявшись в пространстве, упал с высоты более трех метров на бетонную плиту, от полученных травм работник скончался. Расследованием установлено, что на месте происшествия не было сооружено защитных ограждений и знаков безопасности, кроме того работник без без защитной каски.

По итогам расследования будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.