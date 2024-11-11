Боррель встретил утро понедельника в бомбоубежище в Киеве

Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель встретил утро 11 ноября в бомбоубежище: в Киеве была объявлена воздушная тревога. На своей странице в соцсети он опубликовал фотографию, пишет РБК.

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На снимке политик, одетый в тренировочный костюм, находится рядом с табличкой "укрытие", написанной на английском языке.

"Начинаю свой день в Киеве в укрытии", — написал Боррель.

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) прибыл на Украину в субботу, 9 ноября. Он планирует заверить Киев в продолжении поддержки от ЕС после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.