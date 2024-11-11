СК возбудил дело после смерти молодого человека в свердловской больнице

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить об обстоятельствах смерти молодого человека в больнице на Среднем Урале. Возбуждено дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в одной из больниц Свердловской области скончался 17-летний юноша. По словам родителей, это произошло якобы из-за бездействия врачей. Известно, что ранее молодой человек проходил лечение в больнице и был выписан оттуда в тяжелом состоянии. Следующей ночью парень был госпитализирован в инфекционную больницу, где умер через неделю.

По данному факту сейчас расследуется уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе и результатах расследования.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава СК раздал поручения после избиения подростка мигрантами в Екатеринбурге.